Türkiye
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu01 Aralık 2019 Pazar 17:13 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 17:15
Hakkari'de, 2012 yılında terör örgütüne katılan PKK üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" arandığı ve 2012'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı tespit edildi.
Kaynak: AA
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