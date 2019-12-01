Türkiye
Ordu'dan Yozgat'a giden hentbol takımını taşıyan minibüsü kaza yaptı01 Aralık 2019 Pazar 14:45 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 15:09
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: yozgat trafik Kazası ordu hentbol takımı