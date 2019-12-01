İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 5 şüphelinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde evin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ait olduğunu bilmediklerini söylediler.

5 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme zanlıları tutukladı.

Şüphelilerin daha önce benzer suçlardan bir çok kez gözaltına alındığı belirlendi. Tamamı hakkında daha önceden işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis ya da yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: TRT Haber