Milyonlarca işçi ve ailesini ilgilendiren görüşmeler başlıyor.

İşçi sendikaları süreci birlikte yürütecek

2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.

İlk toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak. İşçi, işveren ve hükümet komisyona 5'er temsilci gönderecek.

Komisyonda işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK temsil edecek. İşçi kesimi için ise masaya TÜRK-İŞ oturacak. HAK-İŞ ve DİSK'in de görüşleri alınacak, işçi sendikaları süreci birlikte yürütecek.

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2019 yılında yüzde 26,1 arttı. Asgari ücret halen brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

İkinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar verecek.

4 toplantının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber