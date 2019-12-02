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Erzincan Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili02 Aralık 2019 Pazartesi 08:01 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 08:05
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okullar tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini aktardı.
Kaynak: İHA
Etiketler: yoğun kar yağışı Okul Kar yağışı erzincan Eğitim