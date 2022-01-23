Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yolda kalan 2 ambulans kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan 2 ambulans, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Narlıkaya Mahallesi'nde hastalanan gebeyi almak için yola çıkan ambulans olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı.
Durumun iletilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, zırhlı araçla çektikleri ambulansı kurtardı.
Siverek Belediyesi ekipleri hastayı evinden aldı
Kellehan Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlanması üzerine bölgeye sevk edilen ambulans kar nedeniyle ilerleyemedi.
Bunun üzerine, Siverek Belediyesi ekipleri hastayı evinden alarak ambulansa taşıdı.
Hasta, ekiplerin yardımıyla kardan kurtarılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Kar Yağışı Ambulans Ulaşım
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