Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Sakarya'da oyun sırasında kuyuya düşen 4 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Serdivan ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 4 buçuk yaşındaki Ömer Asaf oyun oynarken evinin önündeki kuyuya düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kuyuya uzattıkları merdivenle çocuğu çıkarmayı başardı. Ömer Asaf, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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