Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin tır trafiğine kapatıldığını, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi'nin ise ise tüm araçlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı:
Ulaşıma kapanan yollar:
- Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi TIR trafiğine kapatıldı. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.
- Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatıldı.
- Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatıldı.
- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatıldı.
- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatıldı.
- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatıldı.
- Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
- Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatıldı.
Ulaşıma açılan yollar:
- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açıldı.
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