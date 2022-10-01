Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da çarpışmamak için manevra yapan yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi. Yaralanan 25 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile saman yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Trafik normale döndü
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kazanın, hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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