Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji, Marmara Denizi için pazar günü fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızında fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi
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