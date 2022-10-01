Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızında fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.