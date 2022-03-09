Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 polis yaralandı
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Polislerden birinin durumu ağır.
Merkez Haliliye ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.
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