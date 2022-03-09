Dürdane ve Kadir Tenekol çiftinin 16 aylık kızları Kumsal bebek, iki ay önce bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

Kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nden İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Kumsal bebeğin tedavisi için Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bir doktorla görüşüldü.

Ambulans uçakla nakledildi

Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesi hazırlanan ambulans uçakla, İstanbul'dan alınan Kumsal bebek, Denizli Çardak Havaalanına, oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Bu süreçte aileye destek olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kumsal bebeğe şifa dileyerek, "Devletin tüm imkanlarını millete seferber eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.