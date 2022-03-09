Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da tarihi eser operasyonu: Aslan heykeli ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da polis ve jandarma ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda aslan heykeli ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, R.K.'nin evinde ruhsatsız tabanca ve tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.
R.K.'nin evinde yapılan aramada 1 aslan heykeli, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Manisa Polis Tarihi Eser
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