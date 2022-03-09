Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü yarın İstanbul için "turuncu" alarm verdi.

Kentte yarından itibaren soğuk hava, yoğun kar ve kuvvetli rüzgar görülmesi bekleniyor.

Bu sebeple İstanbul'da görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yargısal iş ve işlemlerin, hakim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir."