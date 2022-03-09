Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava yurdun büyük kesiminde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u yoğun kar için günlerdir uyarıyor.

Beklenen kar yağışı, İstanbul'un Silivri'nin Gazitepe, Kadıköy ve Akören mahallerinde başladı.

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ve kuvvetli rüzgar yarın kent genelinde etkili olacak.

Kar yağışı 5 gün sürecek

Kentte zaman zaman kuvvetlenecek kar yağışının 5 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşecek.

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

[Harita: Meteoroloji]

AKOM uyardı: Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşabilir

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceğini, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceğini belirtmişti.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul'da "kar" alarmı

İl genelinde tedbirler de alındı. 16 binden fazla personel ve 2 binden fazla araç karla mücadele için hazırlanmış durumda.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli iç ve dış hat olmak üzere 205 sefer iptal edildi.

Marmara'da yoğun kar yağışı beklentisi, deniz ulaşımını da aksattı.

Önlem alan İstanbul Deniz Otobüsleri de bazı seferlerini yapamayacağını duyurdu.