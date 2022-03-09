İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkisini giderek artırması bekleniyor.

İstanbul Metro'sunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metro, tramvay ve fünikü sefer saatlerinin 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.