Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar hazırlığı: Metro, tramvay ve füniküler seferleri uzatıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışının etkisini giderek artırması bekleniyor.
İstanbul Metro'sunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metro, tramvay ve fünikü sefer saatlerinin 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.
Paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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