Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Safiye Köten yönetimindeki otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde önündeki Cavit Güreşci'nin kullandığı saman yüklü kamyona arkadan çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Safiye Köten araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köten, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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