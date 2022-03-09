D-100 kara yolu Doğanlı mevkisinde seyreden işçi servisi, fabrikadan yola çıkış yapan tırın taşıdığı boruya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle borunun altına giren minibüsün tavanında çökme meydana geldi. Serviste bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.