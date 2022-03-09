Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de işçi servisi tırın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de işçi servisi, fabrikadan çıkış yapan tırın taşıdığı boruya çarptı. Kazada serviste bulunan 9 işçi yaralandı.
D-100 kara yolu Doğanlı mevkisinde seyreden işçi servisi, fabrikadan yola çıkış yapan tırın taşıdığı boruya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle borunun altına giren minibüsün tavanında çökme meydana geldi. Serviste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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