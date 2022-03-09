Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı da aksatıyor.

Valilik, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kars

Kentte gece başlayan kar yağışı, il merkezi, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde etkili oldu.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okulları, bugün öğleden sonra tatil edildi.

Ayrıca il merkezinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bayburt

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden, kent genelindeki tüm okulların öğleden sonrası için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine de bu kapsamda ara verildi.