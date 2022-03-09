Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve obje ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait 344 tarihi eser ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Tarihi Eser
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