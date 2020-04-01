Kentte dün akşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle Karaköprü ilçesi kırsalındaki Hamurkesen Mahallesi'nde evde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin yardımıyla botla kurtarıldı. Bu arada, yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, fıstık bahçeleri de zarar gördü.

Mahalle sakinlerinden Sabri Ağaç, yağışın sabahın erken saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.