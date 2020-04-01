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Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.
Kentte dün akşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle Karaköprü ilçesi kırsalındaki Hamurkesen Mahallesi'nde evde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin yardımıyla botla kurtarıldı. Bu arada, yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, fıstık bahçeleri de zarar gördü.
Mahalle sakinlerinden Sabri Ağaç, yağışın sabahın erken saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.
Etiketler: sağanak mahsur kalma botla kurtarıldıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:00
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