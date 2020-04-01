Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Belen ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 250 kutu ilaç ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye asıllı Türk vatandaşı Z.E.'nin evinde çok sayıda ilaç bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde 250 kutu çeşitli markalarda ilaç ele geçirildi.
Z.E. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: operasyon gözaltı evde ilaç ele geçirildiSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:54
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