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Uşak'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gürlek Köyü'nün karantina altına alındığı duyuruldu.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: köy karantinaya alındı koronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:20
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