Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere akademik destek verirken diğer taraftan öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerini artırıyor.

Bu kapsamda koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayımlandı.

MEB, bunun yanında yeni bir hizmeti daha hayata geçirecek. 81 ilde kurulacak "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri, telefonla öğrenci ve velilere destek olacak.

Tüm görüşmeler kayıt altına alınacak

Vatandaşların aramalarını tek numara üzerinden yapabilmelerini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM-444 0 632) kullanılacak.

Çalışma kapsamında, 81 ilde hizmet veren 242 RAM'da dönüşümlü mesai yapan yöneticiler ile gönüllü birer rehberlik ve özel eğitim öğretmeninden oluşan ekip görev alacak.

MEBİM, mesai saatleri dışında da aranabilecek ve RAM'larda görevli ekipler arayan kişiye dönüş sağlayacak. Tüm görüşmeler kayıt altına alınacak.

"İlk defa bu kadar büyük ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin eğitimini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeye devam ettiklerini anlattı.

Sürecin kolay olmadığından bahseden Selçuk, "İlk defa bu kadar büyük ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin çeşitliliğini ve kalitesini de her hafta artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Vatandaşlara yardımcı olabilmek için yeni sistem

Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman akademisyen bir grupla hazırlanan kılavuz, Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlandı. İkinci aşamada ise yeni bir hizmeti daha vatandaşlarımıza sunuyoruz. Şimdi 81 ilde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı'nı kurduk. Bu hattı aradıklarında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlayacaklar."