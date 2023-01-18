Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte araçlardaki 5 kişi daha kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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