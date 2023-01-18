Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün yayaya çarptığı kazada, araçtakilerle birlikte 4 kişi yaralandı.
Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki metrobüs çarptı.
Kazada, yayanın yanı sıra ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:52
- 23:25
- 23:24
- 23:20
- 23:13
Sıradaki Haber
Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasını içeren teklif yasalaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz