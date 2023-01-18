Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki 3 otomobile silahlı saldırı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de kent merkezinde park halindeki 3 otomobile silahla ateş edildi.
Hacı Alibey Mahallesi Sakarya 1 Caddesi'nde park halinde bulunan 3 otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 10 el ateş edildi.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.
Öte yandan rastgele ateş edilen araçlardan birinin Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca'nın şirketine ait olduğu öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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