Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da apartman yangını: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Yangın ekiplerce söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Cebrail Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 3'ü çocuk 9 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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