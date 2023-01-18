Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 21:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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