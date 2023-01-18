Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı
Sakarya'da bir evde çıkan yangın bitişikteki iki eve daha sıçradı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.
Erenler ilçesi Yeni Mahalle 2020 Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bitişiğindeki iki eve de sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Soğutma çalışması yapılan evlerde hasar oluştu.
Etiketler: Sakarya
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