Depolanan su miktarı yeterli seviyeye ulaştı. Dip savak testleri başarı ile tamamlandı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı'nda su seviyesi hızla yükseliyor.

Haliyle barajın 4 adet dip savağından, düzenli olarak su tahliyesi testleri yapılıyor.

Makine Mühendisi Canberk Demirkan, "Kapakların ana amacı bizim su tutmaya başlamamızla beraber gövdenin menbasında su yükselmeye devam etmekte. Bu suyun da kontrollü bir şekilde mansap tarafına aktarılması gerekiyor. Bu yüzden dip savak kapaklarını düzenli olarak test edip çalışır hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yusufeli Barajı'nda enerji üretiminin yıl ortasında başlaması planlanıyor

275 metre yüksekliği ile dünyada 5'inci sırada olan baraj, enerji üretimine hazırlanıyor.

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda suyun yüksekliği 66 metreye ulaştı. 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak.

Demirkan, mayısın sonu ya da haziranın ilk haftasında bu sürecin tamamlanmış olacağını ve enerji üretimine başlanabileceğini söyledi.

Yusufeli Barajı'nın inşa hikayesi ilk kez TRT’de

Ekonomiye 5 milyar katkı sağlanacak

Barajın kurulu gücü 558 megavat. Yılda ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Ekonomiye de yıllık 5 milyar lira katkı sağlanacak.