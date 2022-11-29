Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakınının gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi'nin hasta yakınlarının saldırısında yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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