Türkiye'de kapılarını kayakseverlere ilk açan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor.

Turistleri her yıl aralık ayında ağırlamaya başlayan merkezde, farklı noktalarda depolanan karların pistlere serimi yapıldı, hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle de suni karlama sistemi devreye sokuldu.

Pistler büyük oranda karla kaplandı

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile de misafirlerine macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile Avrupa ülkelerinden turist geliyor.

Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalov evlerde ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buluyor.

Palandöken'deki liftlerden geçen sezon 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere, Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde yaklaşık 80 kilometre pist bulunduğunu, bunun 40 kilometresinde suni karlama yapabildiklerini anlatan Aynalı, şunları kaydetti:

"Sezonu, Türkiye'de inşallah ilk açan kayak merkezi olacağız. Kayakseverler inşallah yakın zamanda kayak yapmaya başlayacaklar. Herkes 'hava iyi gitsin' diyor ama biz sezonu erken açalım diye havaların daha çok soğumasını istiyoruz. Suni kar için istenilen hava sıcaklığını yakaladık ve kar da üretmeye başladık. Depoladığımız karları da açarak pistlere serdik. Üzerine de suni kar üretiyoruz. İnşallah kısa zamanda da kayakseverlerle pistlerimizi buluşturmuş olacağız."

Palandöken Kayak Merkezi'ne özellikle Rus turistlerin yoğun ilgisinin bulunduğunu vurgulayan Aynalı, şimdiden rezervasyonların dolma seviyesine geldiğini de sözlerine ekledi.