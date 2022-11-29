Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde S.T, evinde buluştuğu arkadaşı Ö.Y. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Bu sırada S.T. tabancayla ateş açarak Ö.Y'yi, babası E.Y'yi ve kiracısı olduğu belirtilen A.A'yı yaraladı.
Şüpheli S.T. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Polis, şüpheli S.T'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Gözaltına alınan S.T. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana
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