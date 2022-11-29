Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Doğukan Çelik'in kullandığı hafif ticari araç ile Ramazan Atak yönetimindeki tır İzmir-Ankara kara yolu Bağyurdu Kavşağı'nda çarpıştı.
İsmail Kılıç yönetimindeki otomobil de kazaya karışan hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki bebek Hilal Çelik ile Doğukan Çelik Hediye Çelik yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayat tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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