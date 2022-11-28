Adana'da Sarıçam ilçesinde zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

Adana’da kimya fabrikasında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin son detaylar @trthaber’de.https://t.co/RYSnyave4i pic.twitter.com/twyRQorsFB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2022

Ekipler yangını kısmen kontrol altına aldı.