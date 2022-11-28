Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kimya fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı.
Adana'da Sarıçam ilçesinde zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.
Adana’da kimya fabrikasında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin son detaylar @trthaber’de.https://t.co/RYSnyave4i pic.twitter.com/twyRQorsFB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2022
Ekipler yangını kısmen kontrol altına aldı.
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