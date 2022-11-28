Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

Törene şehidin babası Latif, annesi Nergis ile yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergider, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Nergis, "Başka annelerin yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. Mehmet'im son şehidimiz olsun. Annen sana kurban." dedi.

Şuay Alpay, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit Demir'in cenazesi, dualarla buraya defnedildi.

Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Öztürkmen için ilçeye bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duabey Onur Öztürkmen'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin babası Derde, annesi Gülcan, kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile diğer ilgililer katıldı.

Öztürkmen'in fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğlunun tören şapkasını tabutun üzerine bıraktı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Şehit Ünal (21) için Güce ilçe merkezinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin kardeşi Sudenaz Ünal ağabeyinin resmini taşıdı, baba Fehmi Ünal ise oğlunun askeri beresini taktı.

Oğlunun tabutuna sarılan anne Sema Ünal, ağlamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Askerim, yavrum. Sen beni hiç utandırmadın. Koç askerim benim. Sen gittin ama senin gibi niceleri var yavrum. Beni gururlandırdın, Allah da seni gururlandırsın. Yavrum ben seni vatana feda ettim. Bin tane, on binlerce daha var senden. Yavrum, vatan sağ olsun. Sen her zaman benim içimde, kalbimdesin yavrum. Bu senin damatlığın yavrum. Sen damatlığını giydin çocuğum. 'Hayalimin peşinde koşacağım.' dedin, koştun yavrum. Allah seni Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bize büyük bir gurur bıraktı. Hiç boynunuzu eğmeyin."

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ünal'ın naaşı, Espiye ilçesindeki Çam Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Köroğlu, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Şehit Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Başmakçı ilçesindeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Daha sonra şehit Köroğlu için ilçeye bağlı Gülistan Mahallesi'ndeki meydanda tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Burada şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Törende, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakan Köroğlu'nun naaşı, bir müddet top arabasıyla taşınarak ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin babası Mahir Köroğlu, annesi Hatice Kübra Yıldırım, kardeşleri, yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve vatandaşlar katıldı.