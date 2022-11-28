Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya'nın, batı kesimlerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ilçeleri ile Elmalı'nın ve Korkuteli'nin güney kesimleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan uyarıda, "Antalya batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların bu geceden itibaren kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.