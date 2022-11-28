Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yüklü otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada
[Fotograf: DHA]
Adana'da otomobilinin bagajına ve tavanına çok sayıda çuval yükleyip otoyolda ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Mersin yönünde ilerleyen aşırı yüklü otomobil dikkat çekti.
Otomobilin kapağı açık bagajında ve tavanında çok sayıda çuval yüklü olduğunu görenler cep telefonuyla görüntüledi.
Otomobile güvensiz şekilde bağlanan çuvallar, olası kazalara davetiye çıkardı. Çevredeki sürücülerin kornalarla uyarısına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli yolculuğa devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Adana Trafik Trafik Kazası
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