Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Mersin yönünde ilerleyen aşırı yüklü otomobil dikkat çekti.

Otomobilin kapağı açık bagajında ve tavanında çok sayıda çuval yüklü olduğunu görenler cep telefonuyla görüntüledi.

Otomobile güvensiz şekilde bağlanan çuvallar, olası kazalara davetiye çıkardı. Çevredeki sürücülerin kornalarla uyarısına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli yolculuğa devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu.