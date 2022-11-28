Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 66 kişi hakkında işlem yapıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 66 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile gümrük kaçağı 6 bin 181 paket bandrolsüz sigara, 95 puro, 74 kilogram çay, 19 paket elektronik sigara,10 cep telefonu, 15 cep telefonu aksesuarı, 11 elektronik eşya ve 2 litre alkol ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Şırnak
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