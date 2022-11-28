Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 18 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21-27 Kasım'da il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK
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