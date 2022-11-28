Koza Mahallesi Evren Sanayi Sitesi'nde 3 bin metrekare alan üzerine kurulu iki katlı plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yangın sonucu binada hasar oluştu.