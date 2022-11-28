Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 500 kilo metamfetamin ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda, toplamda 500 kilo 750 gram metamfetamin ve 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, toplamda, 500 kilo 750 gram metamfetamin, 169 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda, toplamda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 28, 2022
◾500 kilo 750 gram METAMFETAMİN,
▪️169 kilo kimyasal katkı maddesi
ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Kahraman Polislerimize tebrikler???? pic.twitter.com/fX8RzyRdGZ
Etiketler: Uyuşturucu İstanbul İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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