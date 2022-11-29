Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru ayağından yaralandı.
Çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Antalya
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