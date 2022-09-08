Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da aracından inen sürücüye başka bir otomobil çarptı
Şanlıurfa'da aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Halil Tokmak 72 AAS 108 plakalı otomobilinden Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında indiği sırada M.A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
M.A. ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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