Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, babasını bıçakla öldüren kişi daha sonra kendini asarak intihar etti.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bağ evinde çalışan baba Halil (56) ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen oğlu Orhan A. (26) tartıştı. Bir süre sonra Orhan A, babası Halil'i bıçakladı.
Daha sonra kendini asarak intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri hem babanın hem de oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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