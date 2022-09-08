Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.
Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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