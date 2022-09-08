Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bakan Koca: Yangından 25 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada yangından 25 kişinin etkilendiğini belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında, "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin orman yangınındaki son duruma dair açıklama yapıyor. https://t.co/HbdlJQdDZ2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2022

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.