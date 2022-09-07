Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de kurulan dev platform çöktü
[Fotograf: DHA]
İzmir'de Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de Gündoğdu Meydanında 9 Eylül'de Tarkan'ın konseri için hazırlanan dev platform bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda ilk belirlemelere göre sahne kurulumunda görevli bir çalışan yıkılan panonun altında kalarak hafif yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: İzmir
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