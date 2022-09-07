Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 15 sığınmacı kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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